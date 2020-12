PSG - Pas de fracture pour Neymar, soulagement à Paris

L'image a choqué de nombreux supporters parisiens : Neymar en pleurs sur la civière, en sortant du terrain tout au bout du temps additionnel face à l'Olympique Lyonnais. Quelques secondes plus tôt, il avait senti sa cheville tourner suite à une faute de Thiago Mendes, joueur de l'OL fautif et expulsé après ce tâcle mal maîtrisé. Devant les larmes du joueur, on pouvait craindre le pire, à deux mois du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à l'ancien club de Neymar, le FC Barcelone. Après une IRM ce lundi, il s'avère que le joueur n'e souffre d'aucune fracture mais bien d'une entorse de la cheville gauche, qui sera réévaluée dans les 48 heures. Le PSG a considéré que cet examen avait été "rassurant". Sur Instagram, le brésilien a écrit : "ça aurait pu être pire [...] je vais me remettre pour revenir le plus vite possible". De son côté, Thiago Mendes a "demandé pardon" à Neymar via le réseau social en souhaitant "qu'il puisse se remettre rapidement pour donner de la joie aux supporters".

Le point médical du PSG, sur le site du club © Radio France