PSG : pas de Sergio Ramos face à Bruges en Ligue des Champions

Pas de match en Ligue des champions pour Sergio Ramos en 2021 avec le PSG. Le club de la capitale a dévoilé, ce lundi, les joueurs forfaits et incertains à la veille de la rencontre face à Bruges (18h45). L'ancien capitaine du Real Madrid, qui n'a joué qu'un seul match avec le PSG depuis qu'il a signé à Paris, est annoncé forfait "Sergio Ramos poursuit son travail de réintégration progressif avec le groupe pour les 3 prochains jours." indique dan son communiqué le PSG.

Lors de son point presse, Mauricio Pochettino a évoqué la nouvelle absence de Sergio Ramos "pour vous expliquer, ce lundi, c'est la première fois que Sergio faisait l’échauffement depuis le match de Saint-Etienne. Il a participé aux toros puis il a poursuivi son travail en salle. On va suivre l’évolution. C’était prévu. On a un protocole, une planification pour lui et ce n’est pas une décision du staff technique, cette décision de ne pas faire jouer Sergio relève du staff médical et du secteur performance."

Kimpembe et Dagba incertains

Dans la liste des absents, on retrouve bien évidement Draxler et Neymar mais aussi Colin Dagba et Presnel Kimpembe, les deux français sonten délicatesse avec un mollet. Ils ne sont pas annoncés forfaits pour ce match mais très incertains. Un retour possible au PSG pour affronter les Belges lors de cette dernière journée de la poule A, Ander Herrera a repris l'entraînement ce week-end.