Paris, France

C'est une page qui se tourne à Paris avec le départ de Javier Pastore. A 29, l'argentin a décidé d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant l'AS Roma pour 4 ans, avec une année supplémentaire en option. A un an de sa fin de contrat, son transfert rapportera au PSG 24 millions d'euros, somme bienvenue alors que le club parisien doit dégager des recettes pour rentrer dans les clous du fair-play financier.

Javier Pastore aura porté à 269 reprises le maillot Rouge et Bleu. A son actif : 55 passes décisives, et 45 buts. Voici l'un des plus beaux, avec la voix de Bruno Salomon et Pierre Ducrocq sur France Bleu Paris.