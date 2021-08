PSG : Pochettino entrouvre la porte à Messi, les supporters lui ouvrent les bras

Lionel Messi, entouré par Marco Verratti et Kylian Mbappé lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG en février dernier.

D’habitude, Mauricio Pochettino fait mine de ne pas savoir quand il faut parler mercato. Mais l’entraîneur du PSG a dérogé à la règle lors du traditionnel point presse d’avant-match de championnat contre Troyes. Cette fois-ci, "Poch" n’a pu éviter le sujet. Mieux, il a confirmé que le Paris Saint-Germain travaille bel et bien sur le dossier Lionel Messi. "On sait ce qui s'est passé (à Barcelone, ndlr), je ne vais pas dire le contraire", a ainsi glissé le technicien argentin. "Quand on parle de joueurs de son calibre, pour n'importe quel club, le PSG comme les autres, une telle opportunité peut se présenter à toi. Dans ce cas-ci, le club travaille, comme je l'ai dit. Si on a d'autres d'informations, on les communiquera."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si le club se montre prudent, les supporters l’attendent de pied ferme. Aux abords du Camp des loges, Hakim se montre élogieux. "Si Messi débarque, on ne va plus se retrouver à 30 mais à 500 devant le centre d’entraînement ! Ce serait top, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur. Ce serait énormissime." Même son de cloche du côté de Garba, qui a envie d’y croire. "Avec le Paris Saint-Germain, tout est possible, le club a les moyens de s’offrir les plus grandes stars. En plus il a plusieurs amis au PSG comme Verratti, Neymar ou Di Maria. On parle d’un des meilleurs joueurs de l’histoire, six ballons d’Or, s’il vient, Paris passera un cap."

En vrai, je serai la première à l’acheter le maillot avec Messi - une supportrice parisienne

D’autres se montrent un peu plus lucides, c’est le cas de Nicolas. "C’est un super joueur, mais pour la masse salariale, entre Mbappe, Neymar, Di Maria et du coup Messi… ça va être chaud". Pour rappel, l’Argentin émargeait à plus de 100 millions d’euros brut par saison au FC Barcelone. Mais sa venue pourrait booster les ventes de maillots, comme ce fut le cas en 2017 avec Neymar. "En vrai, je serai la première à l’acheter le maillot avec Messi", lâche une jeune supportrice qui avoue ne pas être fan du club de la capitale. "Oui c’est clair j’avoue je floque, juste pour Messi." Il reste désormais trois bonnes semaines au PSG, d’ici la fin du mercato, pour résoudre l’équation financière afin d’attirer Leo Messi et réaliser le deuxième transfert du siècle après celui de Neymar en 2017.