PSG : "Pochettino m'a donné beaucoup de confiance pour progresser" explique Danilo Pereira

Ça pourrait être le titre d'un film, au PSG tout le monde aime Danilo ! Du vestiaire au personnel, en passant par les dirigeants et les supporters, tout le monde semble apprécier le milieu de terrain. Pourtant tout avait mal commencé pour l'international portugais qui a eu les plus grandes difficultés à convaincre le précédent entraîneur Thomas Tuchel. Après des mois compliqués, le joueur est enfin un titulaire quasi-indiscutable dans le 11 de départ de Mauricio Pochettino.

Âgé de 30 ans, l'international portugais a joué cette saison 26 rencontres avec le Paris-Saint-Germain et marqué déjà cinq buts cette saison.

"Je me sens bien ici, à Paris."

Comment va le troisième meilleur buteur du Paris-Saint-Germain cette saison (sourire) ? _"_Bien, bien. Je me sens bien. Pas parce que je suis le troisième meilleur buteur, mais parce que je me sens bien ici, à Paris. Dans le club."

Avec déjà cinq réalisations, vous êtes tout proche de votre meilleure saison en terme de buts. Vous diriez que vous êtes dans la meilleure saison de votre carrière... tout court ? "Peut-être, oui. Je suis dans un contexte très différent de mes saisons précédentes. Je pense que je suis bien. Donc je pourrais dire que oui. Peut-être que c'est la meilleure saison de ma carrière."

Vous, Gueye, Kimpembe et même Verratti... Cette saison, les milieux et les défenseurs du PSG marquent plus de buts qu'avant. Est-ce une consigne du coach de frapper plus, et de monter plus haut sur les coups de pieds arrêtés ? "Oui. C'est une chose qu'on travaille depuis l'arrivée de Pochettino. On travaille beaucoup les choses défensives, mais aussi offensives des milieux et des défenseurs, avec aussi beaucoup de frappes. Je pense que les buts des milieux et des défenseurs sont dus à ça. On travaille beaucoup, ici, et ça se voit de plus en plus."

On a l'impression, quand on vous observe, que vous allez tous bien physiquement. Il y a peu de blessés par rapport aux saisons précédentes. Ça se passe bien avec l'équipe des préparateurs physiques ? "Oui, bien sûr. Parce que l'équipe des préparateurs physiques, mais aussi l'équipe médicale, font un gros travail avec nous, en gym comme sur le terrain. Je pense que c'est toujours important pour la prévention des blessures et pour être physiquement bien préparé pour les matchs."

Ce travail physique est-il l'une des clés de cette saison, en plus du talent évidemment ?

Oui, c'est important. Le talent ne suffit pas pour gagner les matchs. On doit être physiquement bien. Je pense que cette partie du travail est très importante parce que si on a les deux, le talent et le physique, on est imbattable !

"Je suis venu ici à Paris pour jouer milieu de terrain"

Quand vous êtes arrivé au PSG, tout le monde attendait une sentinelle et Thomas Tuchel vous a fait jouer en défense centrale, avec Marquinhos devant vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque ? Avez-vous eu le sentiment que ce n'était pas le meilleur contexte pour réussir vos débuts à Paris ? "Oui, bien sûr, parce que je suis venu ici à Paris pour jouer milieu de terrain. Après, les choses ont changé. J'ai joué beaucoup de matchs au poste de défenseur central et là, pour l'adaptation, c'était un peu difficile. Après, les choses ont encore changé, et le coach a changé aussi, et ça m'a donné beaucoup de confiance. Pochettino m'a donné beaucoup de confiance pour progresser."

Cette histoire de positionnement et le regard des gens qui jugeaient vos prestations un peu compliquées alors que vous ne jouiez pas à votre poste, ça a gâché le début de votre histoire avec le PSG ? "Non, je ne regarde pas les choses que les gens disent. J'ai mis le focus sur mon travail. Je savais que la tempête allait passer. C'est normal ! Tout n'est pas toujours mauvais. Les choses changent. Je travaille tous les jours pour arriver à ce moment-là, et c'est pour ça que je suis heureux."

Vous trouvez parfois trop dures les critiques de la presse ou des supporters à l'égard des joueurs du PSG ? "Oui. Je pense que oui. Mais on est au PSG. C'est normal que les gens regardent plus les prestations du PSG que celles des autres. Donc je pense que c'est normal."

La pression est-elle plus importante à Paris qu'au FC Porto, qui est une institution au Portugal ? "Je pense que oui. Parce que tout le monde regarde le PSG. Donc la pression est plus grande, et les critiques plus nombreuses. C'est ça, la différence."

"C'est toujours une victoire de réussir à s'imposer"

En ce moment, ça va vraiment bien pour vous. Tout le monde le sent. Sur tous les matchs où vous avez été titulaire, le PSG a essuyé seulement une défaite. Etes-vous devenu un des porte-bonheurs de l'équipe cette saison ? "Non, non, non, je ne crois pas. Les statistiques sont là pour qu'on les regarde mais non. Même si ça me fait plaisir, je ne crois pas que je sois le porte-bonheur de l'équipe !"

On vous sent monter en puissance et trouver votre place au milieu de terrain. Dans le onze titulaire, vous êtes un peu l'invité surprise. C'est une vraie victoire d'avoir réussi à vous imposer dans cette équipe ? "Oui, c'est toujours une victoire de réussir à s'imposer parce qu'ici, nous avons de gros talents, à tous les postes. Pour s'imposer, c'est difficile. On doit travailler beaucoup parce que les joueurs ici sont tous talentueux. Alors c'est toujours un plaisir d'être dans le onze titulaire."

Vous sentez qu'une histoire d'amour est en train de se créer entre les supporters et vous ? Qu'ils vous apprécient de plus en plus ? "Oui, à chaque match, je sens ça. Parce que les supporters chantent beaucoup. Même quand les choses ne vont pas bien sur le terrain, on sent qu'ils sont derrière nous. Et ça, ça fait plaisir parce que pour moi, ils sont le douzième joueur sur le terrain."

Supporters, dirigeants, membres du personnel, tout le monde au PSG nous dit que vous êtes un super gars. C'est important pour vous d'évoluer dans un contexte bienveillant au PSG ? "Oui, c'est important. On est des joueurs de football, mais on est aussi des humains. On doit être gentil avec tout le monde. On doit faire de notre mieux pour être dans une bonne ambiance. C'est ce que j'essaie de faire, et je me sens bien."

Aujourd'hui, vous êtes aligné au milieu de terrain, parfois aussi dans une défense à trois, quand le système évolue en cours de match. Quel est votre poste préféré ? "De jouer au milieu."

Mais quel genre de milieu ? Plutôt défensif ? "Non, juste au milieu. À n'importe quel poste !"

"Marco est incroyable ! Incroyable !"

Au milieu de terrain, vous jouez avec Marco Verratti. Quel est votre regard sur ce joueur, votre coéquipier ? "Marco est incroyable. Incroyable. Les choses qu'il fait avec le ballon, et sans ballon aussi. Je n'ai jamais vu un milieu de terrain comme lui. Il peut faire les choses offensives et défensives avec une telle facilité que quelqu'un qui regarde pensera que c'est facile. Mais non, ce n'est pas facile."

Au milieu de terrain, il y a une énorme concurrence au PSG. Vous arrivez à garder une ambiance agréable entre vous ? "Je pense que oui. Parfois, ce n'est pas facile de ne pas jouer et d'être dans les tribunes à chaque fois. Mais on est ici pour gagner des titres, et ce ne sont pas seulement ceux qui jouent qui gagnent les titres. C'est le groupe. Je pense que si tout le monde pense comme ça, c'est plus facile de gagner des titres."

Il vit vraiment bien ce groupe parisien, dans le vestiaire ? "Je pense que tout va bien. Comme dans tous les vestiaires, il y a des complications. C'est normal. Mais normalement, tout va bien."

Avec le Portugal, vous êtes l'un des cadres de la sélection. Dans le vestiaire du Paris-Saint-Germain, commencez-vous à exercer une forme de leadership ? Autrement dit, est-ce que vous êtes un boss, en interne ? "(Rires) Non, je ne dirais pas un "boss". Mais je me fais entendre. A chaque fois que je dois parler, je parle sans hésitation."

Dans quelle langue ? "On parle anglais, français, espagnol aussi. Parce qu'ici, on est internationaux ! Donc on parle diverses langues. Et sur le terrain, j'essaye tout le temps de parler avec mes coéquipiers, pour leur donner des indications. Je pense que c'est mon rôle aussi de donner des indications offensives et défensives pour que l'équipe soit équilibrée."

Il n'a pas crié sur Lionel Messi !

Un boss, donc (sourire) ! D’ailleurs récemment, sur le terrain, on a cru vous voir "engueuler" Messi. Vous avez vraiment crié sur Lionel Messi ?! _"_(Rires) Tout le monde dit que j'ai crié sur Messi mais ce n'est pas vrai. Je ne crie sur personne parce que ce n'est pas bon. À ce moment-là, j'ai pris un carton jaune. Après, j'ai juste parlé avec Di Ma [Angel Di Maria]. Ce n'était même pas avec Messi."

Vous jouez avec Ronaldo en sélection portugaise. Aujourd'hui avec Messi, Neymar et Mbappé à Paris. Vous avez quand même l'habitude de jouer avec d'énormes stars du foot ! _"_(Rires) Oui, j'ai la chance de jouer avec ces joueurs. Messi, Neymar, Kylian et Ronaldo. Je peux y ajouter Verratti parce que, pour moi, il a le même niveau que les autres. Je suis un homme chanceux."

Quel regard portez-vous sur Nuno Mendes, votre coéquipier en sélection ? Êtes-vous surpris par ce qu'il réalise au PSG en ce moment, dans son couloir gauche ?

Non. J'ai connu Nuno au Sporting Portugal. Je connaissais déjà ses talents. Mais de venir ici, dans un contexte totalement différent, ce n'est pas facile pour une jeune de dix-neuf ans. J'essaye de l'aider pour tout ce dont il a besoin. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'aider Nuno, et je pense qu'il peut devenir un des meilleurs arrières gauches du monde.

Sa vie dans le vestiaire, ses cours de français

Dans le vestiaire, qui sont les joueurs dont vous êtes le plus proche ? Presko [Kimpembe]...

Tous les joueurs répondent Presko ! "(Rires) C'est un vrai copain. Même un ami. Et aussi il y a Abdou Diallo, Nuno Mendes, Colin Dagba, Gini Wijnaldum."

Et Mauricio Pochettino ? Quel lien entretenez-vous avec lui ? On a le sentiment qu'entre vous, ça se passe vraiment très bien. "Oui, parce qu'il donne la confiance pour ça. C'est un coach qui aime parler, pas seulement des matchs ou de l'entraînement. Il aime parler de tout. De la vie, du quotidien. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais besoin d'exprimer un peu ce que j'avais en moi. Il m'a beaucoup aidé avec ça."

Combien d'heures de français faites-vous par jour pour être arrivé si rapidement à ce niveau ? Il faut donner des cours à Neymar et à Di Maria ! "(Rires) Les trois premiers mois, je prenais un cours par semaine. Et j'essaie de parler avec mes coéquipiers. Comme ça, c'est plus facile d'apprendre, je pense. Maintenant, mes profs ce sont Diallo, Presko, Colin Dagba, ça aide. (Rires) Et Gana Gueye aussi !

Avant le Real, "On se sent bien physiquement et mentalement."

Dans quel état d'esprit le groupe est-il avant le match Real-PSG qui se profile ? "Je pense que notre état d'esprit est vraiment bien. On ne doit pas sous-estimer le Real Madrid, mais on est bien. On se sent bien physiquement et mentalement. Le match de mercredi va être un match totalement différent du match aller. On doit être concentré et tactiquement, aussi bien que la dernière fois."

Est-ce que vous êtes confiants ? "oui, on est confiant aussi. Parce qu'on connaît nos qualités. On a confiance dans tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on pourra faire. Quand on est comme ça, c'est plus facile de jouer et d'être en confiance."

Vous pensez qu'on verra le même Real Madrid qu'au match aller ? "On verra un Real Madrid qui sera derrière au score. Ils vont chercher la victoire et ce sera un Real Madrid totalement différent. On y est déjà préparé. Et on a les armes pour battre le Real."

Un supporter du PSG qui savait que nous allions vous interviewer nous a envoyé un message pour nous dire : "Danilo, c'est lui qui nous qualifiera contre le Real". C'est possible, ça ? (large sourire) Je l'espère !

En tout cas, Madrid va devoir attaquer et donc ouvrir le jeu. Le Paris Saint-Germain doit-il tenter de garder le résultat ou aller marquer encore pour leur faire mal ? "Je pense que le Real va chercher le résultat. Le match va donc être plus ouvert que le précédent, qui était un peu tactique. Avec notre style de jeu, je pense qu'on peut faire mal au Real Madrid."

Avant de se quitter Danilo, petite question sur le bonheur... sur une échelle de un à dix, vous êtes à combien en termes de bonheur, à Paris ? "A neuf !"

Il vous manquerait quoi pour arriver à dix ? La Ligue des champions ? "(Rires) Il manque toujours quelque chose ! Oui, la Ligue des champions..."