PSG : pour Nasser al-Khelaïfi "l'équipe du PSG, sur le terrain et en dehors, n'a jamais été aussi unie"

My name is Nasser, Nasser Al-Khelaïfi

Pour suivre l'agenda de Nasser Al-Khelaïfi, il faut avoir la santé et aimer surtout voyager. Le président du Paris-Saint-Germain était en début de semaine au Portugal pour s'occuper du nouveau bébé de la sphère QSI (Qatar Sport Investement), le SC Braga. Actionnaire minoritaire, La société Qatari a investi dans le club du nord du Portugal et mardi a eu lieu l'inauguration du nouveau centre de d'entraînement du club.

Lors de ce rendez-vous à Braga où tous les acteurs importants du football Lisboète étaient présents. Nasser al-Khelaïfi a accordé quelques minutes au média Record. L'occasion pour lui de parler de Kylian Mbappé mais aussi de louer le travail de son coach mais aussi de son directeur sportif (Luis Campos).

"Kylian Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique. Et l'équipe du PSG, sur le terrain et en dehors, n'a jamais été aussi unie, ce que nous avons pu voir le week-end dernier lors du match contre Lyon. Le football est difficile, la concurrence est très forte et les attentes sont très élevées.

Certains oublient qu'au cours des quatre dernières saisons, le PSG a atteint la finale de la Ligue des champions et la demi-finale de cette même compétition. Seules deux autres équipes sont allées plus loin dans la compétition. Mais cette année, dans le nouveau cycle du PSG, nous nous concentrons moins sur les résultats que sur les performances et notre style de jeu. Si nous faisons cela, les résultats suivront. Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques (Luís Campos) et je suis très heureux du nouvel esprit qui règne au PSG."