PSG : premier contrat professionnel pour le jeune Ilyes Housni

Sa présence dans le groupe élite était tout sauf un hasard. Le jeune avant-centre Ilyes Housni, 17 ans, arrivé au club en 2017, a paraphé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, annonce le PSG via un communiqué. Le natif de Créteil est désormais lié avec le club de la capitale jusqu'en juin 2026.

Des statistiques hallucinantes en Youth League

Housni, qui a fait sa première apparition dans le groupe professionnel mercredi à l'occasion du match entre le PSG et Strasbourg (2-1), s'est fait remarquer cette saison en Youth League, la Ligue des champions des moins de 19 ans.100

En 6 matches joués, il a inscrit la bagatelle de 8 buts pour 2 passes décisives. International français U18, Christophe Galtier s'est montré élogieux à son égard en conférence de presse. "C’est un joueur atypique de par son physique et ses courses. Il est dans le groupe élite depuis un moment et nous rejoint sur quelques séances. Il y avait aussi beaucoup d’absents mais il sera de manière régulière et journalière avec le groupe professionnel."