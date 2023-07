PSG : première défaite de la saison en amical contre Osaka

Ce n'est que la préparation, les charges de travail et les opérations marketing sont nombreuses à l'occasion de cette tournée, mais c'est une défaite qui fait tâche. Opposé à la modeste formation du Cerezo Osaka dans un stade partiellement rempli, le PSG s'est incliné 3-2.

Du bon Hugo Ekitike...

Luis Enrique avait décidé d'aligner une défense à trois avec le retour du capitaine Marquihnos, accompagné de Danilo Pereira et de la nouvelle recrue Milan Skriniar. Devant, c'est Hugo Ekitike, laissé sur la banc contre Al-Nassr (0-0) qui titulaire. L'ancien Rémois s'est mis en valeur avec un but, consécutif à un centre tir de Warren Zaïre-Emery (17e, 1-0), puis une passe inspirée sur le deuxième but parisien signé Vitinha (2-1, 49e). Mais le PSG a fait preuve d'une certaine fébrilité défensive, et de malchance.

...Une défense guère rassurante

Mais le Paris Saint-Germain qui renouait donc avec une défense à trois, a montré une certaine fébrilité. Trois buts encaissé, dont le premier sur une mésentente entre Danilo et Skriniar, et un Marquinhos loin d'être impérial également.

Le deuxième but japonais est consécutif à une perte de balle de Lucas Hernandez, quant au troisième, signé de l'ancien joueur de Dortmund Shinji Kagawa aurait pu être invalidé, un de ses coéquipiers ayant commis une faute sur le jeune Cher Ndour pour récupérer le ballon.

Neymar n'a pas joué, encore deux matches amicaux

Marco Verratti, en instance de départ , est entré à l'heure de jeu, ce qui ne fut pas le cas pour Neymar, resté cramponné sur le banc de touche. Le Paris Saint-Germain doit affronter le 1er aout les Italiens de l'Inter Milan, avant de se rendre, deux jour plus tard, pour la première fois de son histoire, en Corée du Sud, pour y défier le Jeonbuk Hyundai Motors Football Club.