Première sortie réussie pour le PSG et ses recrues

Le PSG s'est imposé 6-1 pour son premier match amical de la saison. Une sortie sur la pelouse de Dresde en Allemagne réussie ce mardi pour les Parisiens. Herrera et Sarabia alignés au coup d'envoi.

Paris, France

Une promenade plus qu'une mise en jambe... Le PSG n'a pas tremblé une minute mardi soir sur la pelouse du Dynamo Dresde en Allemagne. Premier match amical de la saison des Parisiens et net succès 6-1 pour les hommes de Thomas Tuchel. L'équipe de deuxième division allemande n'a rien pu faire face aux vagues offensives Rouge et Bleu.

Mbappé comme toujours

Sans Neymar, resté à Paris, l'attaque du Paris Saint-Germain n'a pas perdu de temps pour retrouver le chemin des filets. Après moins de 35 minutes de jeu, le match était déjà plié. Un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Julian Draxler concrétisaient la domination parisienne.

Au retour des vestiaires, les Titis prennent le pouvoir. Le jeune Arthur Zagre, 17 ans, ajoute un quatrième but pour le PSG qui déroule. Virgiliu Postolachi et Adil Aouchiche corsent la note avant une réduction du score allemande sur pénalty. Kévin Trapp, rentré à la place d'Alphonse Aréola, est battu.

Les recrues espagnoles marquent des points

Le PSG a démarré le match avec deux nouvelles recrues sur la pelouse. Pablo Sarabia en soutien de Mbappé et Ander Herrera au milieu. Un entrejeu bonifié par Marco Verratti qui a séduit les fans.

Prochain match amical du PSG samedi 20 juillet, toujours en Allemagne face à Nuremberg.