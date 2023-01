PSG : Presnel Kimpembe pique une crise au sujet du poste de vice-capitaine

À quelques jours du début d'un marathon de matches qui doit préparer le PSG à défier le Bayern Munich le 14 février prochain, il ne manquait plus que cela : une polémique ! Cette fois-ci, le PSG s'est mis le pied dans le tapis tout seul au sujet des vice-capitaines.

Lundi soir à la sortie de la rencontre face à Pays de Cassel en Coupe de France, Christophe Galtier l'entraîneur a évoqué le brassard de capitaine qu'arborait fièrement Kylian Mbappé en l'absence de Marquinhos "J’ai décidé qu’il soit le second capitaine depuis le début de la saison, il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos n’est pas là, car il a décidé de rester au club". Cette intervention a surpris pas mal de monde puisque normalement la hiérarchie de début de saison annonçait Kimpembe et Verratti comme vice-capitaine.

"Je n'ai pas été mis au courant de cette décision"

Au repos ce mardi, le groupe parisien n'a pas eu l'occasion de se croiser et d'échanger directement avec l'entraîneur sur cette déclaration qui semble-t-il a retourné le sang de quelques joueurs comme Presnel Kimpembe qui clairement a dérapé ce mardi soir en postant un message sur son compte twitter et dans une story instagram. Là, le défenseur central - qui selon certains aurait été destitué du poste de vice capitaine - a déclaré "Ces dernières heures j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux."

Ce message a le mérite d'être clair et de bien faire comprendre que le joueur n'est pas content mais il n'a pas plu en interne ce tweet. Certaines sources expliquent d'ailleurs à France Bleu Paris que le joueur s'est emporté sur une phrase mal formulée par le coach parisien. Toujours en interne, on nous explique qu'il y a un conseil des sages qui est composé du capitaine Marquinhos et de quatre vice-capitaines : Kimpembe, Verratti, Ramos et Mbappé. Dès que Marquinhos est absent, Christophe Galtier "choisit" le capitaine dans son groupe de vice-capitaines.

Une chose est sûr, il va falloir désamorcer cette polémique dans le vestiaire au plus vite au PSG. Dès ce matin, quelques entretiens téléphoniques devraient avoir lieu et il va surement y avoir aussi des échanges dans l'après-midi puisque le groupe reprend l'entraînement. Enfin vendredi, il y a fort à parier que Christophe Galtier soit interrogé en conférence de presse sur ce sujet devenu sensible des vice-capitaines au PSG.