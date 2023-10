PSG : quatre joueurs présentent leurs excuses après des chants injurieux contre l'OM

Dimanche dernier, les quatre joueurs du PSG, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa ont été filmés en train d'entonner un chant insultant envers les Marseillais lors du match PSG-OM. Les quatre joueurs parisiens ont ensuite été convoqués par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel française. Ils se sont excusés dimanche 1er octobre et ont dit "regretter sincèrement" leurs paroles.

"Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n'aurions pas dû tenir", ont-ils dit sur les réseaux sociaux (Instagram et X, ex-Twitter), et "nous souhaitons présenter nos excuses". "Nous sommes bien conscients de l'impact de nos gestes et de nos mots vis-à-vis du public, notamment des plus jeunes qui rêvent devant un match de foot", ont-ils poursuivi, et "à l'avenir, nous ferons tout pour respecter plus encore notre devoir d'exemplarité".

Un match également marqué par des chants homophobes

Pendant le match, des chants à caractère homophobes avaient également été entonnés par les supporters parisiens pendant plusieurs minutes. Le PSG avait indiqué que le club "condamne toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie, et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades, ni dans la société".