PSG : quel adversaire pour les Parisiens en huitième de finale de Ligue des champions ?

Paris, France

Les fans Rouge et Bleu doivent patienter jusqu'au mois de février pour retrouver le PSG en Ligue des champions. Mais d'ici là, ils vont frissonner et rêver en pensant au futur adversaire de Paris pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort est prévu, ce lundi à la mi-journée, à Nyon en Suisse. Invaincus en phase de groupe, les hommes de Thomas Tuchel ont fini premiers de leur poule et sont donc assurés de recevoir au match retour. Mais face à quelle équipe ? De gros morceaux figurent parmi les adversaires potentiels du PSG.

Les épouvantails : Tottenham, Atlético de Madrid

Les Anglais de Tottenham ont terminé deuxième de leur groupe derrière le Bayern Munich. Finaliste l'an dernier, les Spurs vont enregistrer le retour d'Hugo Lloris début janvier. Friables défensivement, les plus grands dangers sont en attaque avec Kane (6 buts) et Son (5 buts), le tout dirigé depuis quelques semaines par un certain José Mourinho.

De leurs côtés, les Colchoneros ont obtenu leur qualification lors de l'ultime journée de la phase de poule. L'Atlético de Madrid, dauphin de la Juventus reste une équipe très dangereuse, même sans Antoine Griezmann. 7e de Liga et meilleure défense, les hommes de Diego Simeone encaissent peu de buts, grâce notamment à un grand Oblak dans la cage. C'est le bruit et la fureur que pourrait vivre le PSG dans l'antre du Wanda Metropolitano.

Le piège : Naples, Chelsea, Dortmund

Voir Naples et mourir ! En cas de match face aux Italiens, le PSG devra faire mentir ce fameux dicton napolitain. À la peine en championnat, le Napoli, 7e, a traversé une longue crise qui a conduit au limogeage d'un certain Carlo Ancelotti, remplacé par Gennaro Gatuso. Un nouvel entraîneur à l'image du club, teigneux, inusable et combatif. En phase de poule Naples a battu le champion titre Liverpool (2-0) avant de faire match nul contre les Reds à Anfield (1-1).

Chelsea apparaît comme une vieille connaissance bien rajeunie. L'équipe n'a rien à voir avec celle battue par le PSG en huitième en 2016, mais N'Golo Kanté est toujours là. Les Blues s'appuient cette saison sur leur jeune garde. Au milieu, Mason Mount, 19 ans et Christian Pulisic, 20 ans ont trouvé une place dans le 11 de Franck Lampard. Devant, le danger s'appelle Tammy Abraham. À 22 ans, il a inscrit 13 buts cette saison toutes compétitions confondues.

Les Allemands du Borussia Dortmund ont réussi à sortir d'un groupe composé de Barcelone, l'Inter et le Slavia Prague. Troisième de Bundesliga, les coéquipiers de Marco Reus peuvent notamment compter sur le soutien indéfectible du BVB Stadion et son célèbre mur jaune.

La surprise : Atalanta Bergame

C'est la première fois de son histoire que l'Atalanta participe à la Ligue des champions. Le club du Nord de l'Italie a terminé troisième du dernier championnat de Serie A. Meilleure attaque du championnat italien pour le moment, les Bergamasques ont notamment posé de grosses difficultés à la Juventus il y a quelques semaines. Avec la culture défensive dans le sang, cette équipe peut s'appuyer sur ses deux poisons en attaque Muriel et Zapata. L'Atalanta s'est hissé à la deuxième place du groupe le moins "relevé" de la compétition et jouent leurs matchs de Ligue des champions dans le prestigieux stade de San Siro à Milan.