PSG : Quelques absents importants pour le match à Lorient dont Keylor Navas et Marquinhos

C'est un marathon de sept matchs en 22 jours qui commencent avec deux cas de covid-19 et trois titulaires absents pour le match de ce dimanche à Lorient. Le PSG a en effet communiqué sa liste des absents pour le match de la 22e journée de Ligue 1. Outre Marco Verratti et Abdou Diallo positifs au Coronavirus et donc à l'isolement, le Paris-Saint-Germain va devoir se passer de Marquinhos (adducteurs), Keylor Navas (contusion sterno-costale) et Ander Herrera (reprise). Juan Bernat continue bien sûr sa rééducation après sa grave blessure à un genou.

Lors de sa conférence de Presse d'avant match, Mauricio Pochettino a confirmé qu'une partie de son staff est positif au covid-19. Son fils, le préparateur physique Sebastian Pochettino et son adjoint Miguel D'Agostino vont suivre le protocole sanitaire du PSG et donc sont à l'isolement pour plus ou moins sept jours.