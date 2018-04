Initialement prévue à la mi-mai, la rencontre entre Quentin et Kylian Mbappé aura lieu ce dimanche 15 avril 2018 à l'occasion du match PSG - Monaco (21h). Grâce à un message de sa maman sur les réseaux sociaux, ce petit garçon autiste va rencontrer son idole et avoir son maillot dédicacé.

Paris, France

Quentin va vivre une soirée extraordinaire. Ce petit garçon autiste, qui va fêter ses 10 ans le 5 mai 2018, sera l'invité de Kylian Mbappé à l'occasion du match PSG - Monaco ce dimanche à 21h. Fan du PSG et du joueur, il avait un rêve : avoir un maillot dédicacé par son idole. Le 2 avril dernier, Anne, sa maman, a diffusé un message sur les réseaux sociaux pour tenter d'exaucer le rêve de son fils. Kylian Mbappé a répondu et il a tout organisé pour Quentin. Il est prévu que Quentin soit en bord de pelouse lors de l'échauffement et ensuite, il suivra le match placé derrière le banc de touche. À la fin de ce match, qui va peut-être couronner le PSG champion de France, Quentin ira rencontrer Kylian qui lui donnera le maillot dédicacé.