PSG : Question pour un Trophée des champions

Mais où va se jouer le Trophée des champions ? Dans l'agenda du PSG, la date est cochée au dimanche 1er août 2021. Ce jour-là, le match opposant Lille (vainqueur du Championnat de France) à Paris (vainqueur de la Coupe de France) doit se jouer au Bloomfield Stadium de Tel Aviv (Israël). Plus de 7.000 billets ont déjà été vendus pour cette rencontre qui a pour but de promouvoir hors des frontières le championnat français.

Passé ces présentations footballistiques, le dossier est plus sensible qu'il n'y parait et il glisse même vers de la géopolitique. Entre le 7 et le 21 mai, le conflit israélo-palestinien a connu un regain de tension. De nombreux morts, des violences, le 10 mai des roquettes sont lancés sur Tel Aviv. Le 15 mai, l'armée israélienne tire sur un immeuble dans la bande de gaza qui abritait notamment la chaîne d'information qatarie Al-Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press (AP).

No comment à la ligue de football

Au PSG (club sous pavillon qatari), l'éventualité de jouer ce match en Israël laisse perplexe. Plusieurs sources soulignent en rouge l'aspect sécuritaire autour de cette rencontre et espèrent que des pistes de repli sont envisagées. Aucune demande de changement de lieu n'a été faite par le PSG sur ce dossier qui fait entièrement confiance à la Ligue de Football nous précise-t-on au club. Contacté par France Bleu Paris, la LFP n'a pas souhaité nous répondre.