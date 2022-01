PSG : qui va pouvoir se rendre au Parc des Princes pour le match de samedi face à Brest ?

Samedi, pour la rencontre de la 21e journée de Ligue 1 face à Brest, le club de la capitale va bien accueillir 5.000 spectateurs comme l'autorise la jauge maximale en extérieur décrétée par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. On vous explique qui va pouvoir voir le match.

Comme dans toutes les enceintes sportives en extérieur depuis le 3 janvier 2022, l'ambiance va être bien calme au Parc des princes samedi soir pour la rencontre face à Brest. Alors qu'il compte 36.000 abonnés et que son stade peut accueillir 47.000 personnes, le club de la capitale a dû se creuser la tête pour savoir qui allait pouvoir venir au match de la 21eme journée de Ligue 1 (21h). Le club doit en effet appliquer la jauge de 5000 spectateurs en extérieur décrétée par le gouvernement le 30 janvier 2021 pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Les partenaires en priorité et une billetterie réduite

Même si au PSG, on estime que le club aurait très bien pu gérer et faire respecter la distanciation sociale à 30.000 personnes, le Paris-Saint-Germain a décidé de faire venir, comme une grande partie des clubs de L1, en priorité ses partenaires pour cette rencontre.

Les loges et quelques places en tribune présidentielle (Borelli) seront donc garnies d'environ 4.000 spectateurs et ensuite pour les 1.000 places restantes, le club a d'abord annulé pour ce match tous les abonnements et remis quelques places en vente (pour voir le match en tribune Paris ou en Borelli). Des tickets qui ont trouvé preneurs en quelques heures ce mardi.

Pour ce match face à Brest, il faut rappeler qu'avant les mesures gouvernementales, le PSG savait qu'il serait privé d'une partie de son public. En effet, la tribune Auteuil a été fermée pour deux rencontres suite à une utilisation massive de fumigènes.