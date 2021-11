PSG - Real Madrid au Parc des princes : au bonheur des supporters de la section féminine

Il y a un an, scène de joie entre Sarä Dabritz et Kadidiatou Diani après la victoire au Parc des princes face à Lyon

Un match au Parc des princes pour la section féminine est clairement une rareté. À cause de la crise sanitaire, la saison dernière, les joueuses ont joué deux fois dans un Parc vide mais sinon la dernière que les championnes de France ont joué devant du public au Parc des princes, il faut remonter au 29 avril 2017. Ce jour-là, le PSG avait battu le FC Barcelone et décroché son ticket pour la finale de la Ligue des champions.

Ce soir, les parisiennes retrouvent leur public au Parc des princes pour un match de gala face au Real Madrid à l'occasion de la 3ème journée des phases de poule de Ligue des champions (21h). Un match où plus de 18.000 spectateurs ont pris une place pour cette rencontre.

"Du bonheur et de la fierté de les voir jouer dans ce stade"

Cette rencontre au Parc s'est aussi une récompense pour les fans de la section féminine. Ceux et celles qui tous les week-ends se retrouvent dans le stade désuet de St Germain-en-Laye (Georges Lefevre) ou au Stade Jean Bouin (XVI° / Paris) vont profiter de ce match dans l'enceinte où habituellement seul les joueurs parisiens évoluent.

Lise est une grand fan des féminines du PSG. Elle ne rate pas beaucoup de matchs, mieux elle se déplace régulièrement avec son pote Cédric en France et à l'étranger pour soutenir les Parisiennes. Pour cette habitante d'Etampes (91), voir les footballeuses parisiennes prendre possessions du Parc des princes ça fait quelque chose :

J'ai trop hâte d'être à ce match. C'est énormément de bonheur et de fierté mais aussi de la reconnaissance pour l'équipe. Elle le mérite tout simplement de jouer dans un si beau stade, surtout pour une affiche comme celle ci. Je me répète mais c'est un vrai bonheur.

Et les fans, comme Cedric de rajouter "évoluer au Parc des princes ça apporte une vraie visibilité pour le foot féminin. On n'a pas l'habitude de voir autant de monde pour un match des féminines, il y a un vrai effet Parc des Princes. Les gens ont peut être pas très envi de venir jusqu'à Saint-Germain-en-Laye mais là au Parc l'ambiance va être top". Et Lise de conclure que ce match doit simplement être une première étape avant de jouer plus souvent au Parc des princes pour les féminines "Evidement je souhaite qu'elle joue plus au Parc des princes, les matchs contre Lyon et autres affiches de Ligue de champions. Le symbole est fort de jouer au parc, c'est "le" stade du club. Après je comprends que tu puisse pas jouer tous les matchs au Parc mais après les grosses affiches".

Pour ce match face au Real Madrid, Lise et Cédric vont s'installer en virage Auteuil avec le Collectif Ultras Paris qui est attendu (comme pour quasiment tous les matchs des féminines depuis une dizaine d'années). L'ambiance s'annonce