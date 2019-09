PSG - Real Madrid : faut-il s'inquiéter après le match face à Strasbourg ?

Paris, France

"Mercredi c'est un autre match." Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, sait que le succès du PSG, ce samedi, face à Strasbourg pour la 5e journée de Ligue 1 était loin d'être parfait. Le technicien allemand a tout de même vu de "bonnes choses" à deux jours d'une rencontre de très haut niveau face au Real Madrid pour la première journée de Ligue des Champions.

Le technicien allemand se veut rassurant

Le PSG peut dire merci à Neymar pour cette victoire face aux Alsaciens. Le Brésilien signe son retour (mouvementé) au Parc des Princes, mais ne sera pas sur la pelouse du stade parisien mercredi pour affronter le Real. Paris n'a pas vraiment brillé face à Strasbourg, l'équipe n'a jamais vraiment montrer son style de jeu, pire, elle est apparue impuissant par moment face à de vaillants Strasbourgeois. "Avant le match contre Liverpool, l'année dernière, on a joué au Parc contre Bordeaux et on n'a pas fait un bon match", se souvient l’entraîneur Rouge et Bleu.

Avec ce match-là, je ne suis pas inquiet. On a montré, on a gagné, on a jamais arrêté d'attaquer. C'était dur aussi de défendre sur les contre-attaques, précise Thomas Tuchel.

Un état de forme qui pose des questions

Les joueurs du PSG sont apparus fatigués face aux Alsaciens. La blessure de Colin Dagba en fin de match s'ajoute à celle de Kylian Mbappé, Cavani, Kehrer ou encore Draxler. Conséquences, peut-être, d'une préparation physique musclée qui devrait porter ses fruits au printemps, mais qui laisse des traces en ce début de saison.

Le crack de Bondy devrait manquer cette partie, en revanche, Cavani pourrait bien faire son retour de blessure. El Matador avait été jugé encore un peu juste pour défier Strasbourg.

