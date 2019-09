PSG - Real Madrid : "Un grand défi", pour Thomas Tuchel

Paris, France

L’affiche a déjà l’allure d’une rencontre couperet et pourtant il ne s’agit que du premier match de groupe pour le PSG. Paris reçoit le Real Madrid, ce mercredi, au Parc des Princes. "Un match important, mais pas décisif", selon l’entraîneur Thomas Tuchel.

L’occasion de briller à la maison

Sans Neymar, suspendu ni Cavani et Mbappé, blessés, le Paris Saint-Germain se présente très diminué en attaque. Mauro Icardi pourrait donc être titularisé même si Thomas Tuchel n’est pas sûr de son état de forme. "Je ne sais pas trop dans quel état physique il est, ni combien de temps il peut jouer".

Ce qui est certain c’est que le coach voit dans cette partie l’opportunité de montrer un visage plus séduisant. "C’est un grand, grand défi. C’est aussi une grande occasion de montrer qu’on peut livrer une grande performance collective. Je pense que nous sommes prêts pour ça."

Le technicien allemand a aussi vanté "l’excellente" condition physique de Presnel Kimpembe qui devrait débuter en charnière centrale aux côtés de Thiago Silva. Marquinhos prendrait alors la position de sentinelle devant la défense.

Paris pas favori de la Ligue des champions

Arrivé en conférence de presse après son coach, Marco Verratti s’est lui aussi dit prêt à livrer un "grand match". Le milieu de terrain du PSG veut jouer la compétition à fond "pour ne pas avoir de regrets comme l’an dernier".

Le trublion transalpin a aussi affirmé que Paris était plus fort que la saison dernière, mais pas favori pour remporter la coupe aux grandes oreilles. "On a un bon effectif, mais on a jamais réussi à atteindre une demi-finale ces dernières années", a expliqué l’italien.

PSG - Madrid, c’est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Soirée spéciale dès 20h00 avec l’avant-match pour un coup d’envoi à 21h00 et le débrief jusqu’à minuit.