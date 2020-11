PSG - Rennes : Les Rennais ont le droit d'y croire

Eduardo Camavinga, Marco Verratti et Jeames Léa-Siliki lors de la dernière rencontre entre Rennes et Paris, qui s'était soldée par une victoire du Stade Rennais 2-1

C'est chez un leader très affaibli que Rennes se présente ce samedi soir en Ligue 1. Privés notamment de Navas, Kimpembe, Neymar et Mbappé, les hommes de Thomas Tuchel n'en restent pas moins les grands favoris de ce match. Mais le Stade Rennais a de la ressource, et des armes pour faire douter le PSG. "Ils ont la première possession de Ligue 1, nous la deuxième, ils ont la meilleure attaque et nous la deuxième" a notamment rappelé Julien Stéphan, qui compte "faire baisser leur pourcentage de possession" ce soir, signe que l'identité de son équipe se construit désormais par le jeu.

Une vraie patte qui s'est aussi confirmée à Chelsea, où par séquences les Rennais ont complètement privé les Anglais de ballon. Derrière, les Rouge et Noir devront se méfier des redoutables transitions parisiennes pointait également Julien Stéphan en conférence de presse.

Des progrès possibles sur le plan offensif

Mais Rennes peut encore progresser offensivement. Certes, avec 12,7 expected goals* depuis le début de la saison pour 18 buts marqués en Ligue 1, les Rennais sont l'une des équipes les plus efficaces. Mais les attaquants ne sont pas toujours servis en position idéale pour marquer. Et Julien Stéphan a remarqué que sur les derniers matchs ses joueurs s'étaient procurés moins d'occasion : "On doit peut-être prendre plus de risques, frapper davantage, juge-t-il. On peut améliorer la qualité de nos déplacements dans la surface, avoir un joueur supplémentaire quand on est face à un bloc bas. Je vais attendre encore deux ou trois matches pour voir si ces dernières données sont significatives ou si c’est juste ponctuel." Avec 4 buts sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, l'attaque connaît en effet un léger coup de moins bien.

Une petite baisse de rendement qui coïncide aussi avec la répétition des matchs tous les trois jours et la fatigue liée à la Ligue des Champions. Mais Rennes apprend, et reste sur le podium sans discontinuer depuis la troisième journée. En cas de victoire, le Stade Rennais pourrait revenir au même nombre de points que Paris juste avant la trêve internationale. Si la tâche s'annonce ardue, les hommes de Julien Stéphan se sont au moins donnés le droit d'y croire.

* Les expected goals mesurent la qualité des occasions qu'une équipe s'est procurée dans la saison. Le chiffre indiqué est le nombre de buts que Rennes aurait dû inscrire en théorie, en fonction d'un modèle statistique établi grâce à des milliers de situations étudiées.