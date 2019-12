PSG : revivez le festival parisien face à Galatasaray dans les conditions du direct

Les Parisiens terminent en beauté la phase de groupe de Ligue des champions. Les Rouge et Bleu ont écrasé Galatasaray 5 à 0, ce mercredi au Parc des Princes. Des buts d'Icardi, Sarabia, Mabppé, Neymar et Cavani à vivre (ou revivre) comme si vous étiez au stade.

Paris, France

Cinq buts pour cinq buteurs différents côté Rouge et Bleu, ce mercredi soir face à Galatasaray. Les Parisiens se sont régalés et ont donné une leçon à une équipe turque à la peine. Mauro Icadri a ouvert le compteur du PSG à la demi-heure de jeu avant que Pablo Sarabia ne double la mise deux minutes plus tard. La soirée de gala s'est poursuivie en seconde période grâce au show du duo Neymar - Kylian Mbappé. Apothéose en fin de match, quand Cavani, qui n'avait plus marqué depuis le mois d'août face à Rennes, transforme un penalty offert par Neymar. Cinq moment bouillants à vivre ou revivre dans les conditions du direct.