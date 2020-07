PSG : revivez les moments forts du sacre du PSG en finale de coupe de France

Le PSG a remporté la Coupe de France après sa victoire face à l'AS Saint-Étienne ce vendredi soir au Stade de France (1-0), grâce à un but de Neymar à la 14e minute. Mais la victoire a été ternie par la blessure de Kylian Mbappé.

C'est la treizième Coupe de France pour les Parisiens, la cinquième en six saisons. Mais ce fut plutôt laborieux, comme l'illustre le score (1 but à zéro). Les actions, pourtant, n'ont pas manqué.

Neymar a ouvert la marque pour le PSG dès la 14e minute de jeu. Après une accélération Mbappé se retrouve seul face à Jessy Moulin. Le portier stéphanois repousse le tir du Français mais la balle retombe dans les pieds de Neymar dans la surface et le Brésilien n'a plus qu'à ajuster. De quoi faire bondir les consultants foot de France Bleu Paris, Antoine Martin et Éric Rabésandratana

Le but de Neymar dans les conditions du direct Copier

Mbappé sort sur blessure

À la demi-heure de jeu, ça se corse pour les Stéphanois puisque Loïc Perrin se fait expulser après un tacle très appuyé sur Kylian Mbappé. Pour son dernier match, le capitaine des Verts laisse donc ses coéquipiers à 10. Mbappé lui sort sur blessure. Il réapparaîtra en fin de match sur le banc avec des béquilles. Pas de bon augure à trois semaine de la ligue des champions.