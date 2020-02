PSG : revivez les quatre buts parisiens face à Lyon

Paris, France

La répétition générale avant Dortmund n'a pas été parfaite pour le PSG, privé de Neymar, Marquinhos et Thiago Silva face à Lyon, mais les Parisiens ont surmonté le trou d'air en seconde période pour finalement s'imposer 4 buts à 2 face à l'OL. Ce dimanche, Paris a pu compter sur un excellent Angel Di Maria auteur du premier but et passeur décisif pour Edinson Cavani. Kylian Mbappé a lui inscrit son 15e but cette saison en Ligue 1 avant de voir Marçal marquer contre son camp dans un moment d'anthologie et de fou rire signé Éric Rabésandratana sur France Bleu Paris.