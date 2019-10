PSG : revivez les quatre buts parisiens qui ont crucifié Nice

Paris a largement dominé Nice, ce vendredi, pour la 10e journée de Ligue 1. Une victoire 4 buts à 1 avec un doublé de Di Maria et des réalisations signées Mbappé et Icardi à vivre ou revivre dans les conditions du direct.

Paris, France

Voyage facile pour des Parisiens séduisants et appliqués, ce vendredi, sur la Côte d'Azur. Le PSG a largement dominé Nice 4 buts à 1 dans un match où la première période a été l'une des plus maitrisée depuis ce début de saison.

Le doublé de Di Maria, la frappe de Kylian Mbappé à peine entré en jeu et le second but de la saison de Mauro Icardi en Ligue 1 à vivre ou revivre comme si vous étiez à l'Allianz Riviera.