PSG : revivez les six buts parisiens face à Linas-Montlhéry dans les conditions du direct

Sans trembler et sérieux, le PSG a décroché, ce dimanche, son ticket pour les 16e de finale de Coupe de France en battant les amateurs de Linas-Montlhéry. Score final 6 à 0 pour les Rouge et Bleu. Des réalisations à vivre, ou revivre, dans les conditions du direct.

Paris, France

Victoire logique des Parisiens, ce dimanche, face à Linas-Montlhéry. Six divisions d'écart entre les deux clubs pour ce 32e de finale de Coupe de France disputé sur la pelouse du stade Robert-Bobin. Les amateurs ont résisté une demi-heure avant de plier sur le premier but en pro du jeune Aouchiche. Les Linois ne sont pas passés loin de l'égalisation sur penalty, mais sont punis dans la foulée par Cavani. Au retour des vestiaires, El Matador, Sarabia par deux fois et Choupo-Motting ont alourdi le score. Des réalisations Rouge et Bleu à vivre, ou revivre, comme si vous étiez au stade.