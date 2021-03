PSG : "Rhaaaa... vous nous saoulez avec la Remontada !" la mise au point de Abdou Diallo

Voilà le PSG peut penser au FC Barcelone à 100% ! Après son succès face Brest en coupe de France, le club de la capitale peut se consacrer entièrement à son 8e de finale de retour de Ligue des Champions. Une rencontre prévue mercredi où Paris est grand favori pour la qualification après sa victoire 4-1 au match face aux catalans. Malgré ce résultat, certains commencent à agiter le chiffon d'une possible nouvelle "remontada". Un scénario que les joueurs parisiens n'imaginent pas.

À la sortie du match en Bretagne, le défenseur centrale Abdou Diallo a eu le droit à une question sur un éventuel scénario catastrophe pour le PSG :

Rhaaaa.... vous nous saoulez avec la Remontada ! C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. On joue le match à fond. On respecte l'adversaire, on se respecte nous même et on va faire le maximum.