PSG - Sabrina Delannoy devient directrice adjointe de la fondation du club

Le PSG a officialisé lundi les nouvelles fonctions de Sabrina Delannoy au club. L'ancienne capitaine du PSG, tout juste retraitée du football, est désormais la nouvelle directrice adjointe de la fondation du club mais aussi elle devient conseillère auprès de la section féminine.

Fin mai, à tout juste 31 ans, Sabrina Delannoy avait décidé de raccrocher les crampons. Trois mois plus tard, on en sait un peu plus sur l'avenir de la capitaine emblématique du PSG. Un avenir qui passe toujours et encore par le club où elle a joué plus de 12 ans. Très investie depuis toujours dans la fondation du PSG, Sabrina Delannoy devient la directrice adjointe de ce projet qui tient particulièrement à coeur au président Nasser Al Kheilaïfi. En plus de cette fonction, Sabrina Delannoy sera aussi conseillère auprès de la section féminine.