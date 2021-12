PSG : "On sait qu'après la tempête viendront les beaux jours", affirme Mauricio Pochettino

Plus les conférences de presse passent, plus Mauricio Pochettino se tend avec les médias. Depuis 11 mois qu'il est au PSG, l'entraîneur parisien passe clairement le plus mauvais moment de sa courte carrière dans le club de la capitale. Son équipe est critiquée pour son manque d'implication, l'identité de jeu du technicien n'est toujours pas très visible et pourtant son PSG est qualifié pour le prochain tour de Ligue des champions et leader du championnat de France.

À la veille de la rencontre face à Bruges, le technicien s'est présenté face à la presse un peu crispé. Après avoir passé plusieurs questions sans trop s'épancher, Mauricio Pochettino a vu un journaliste lui demander simplement "comment allez-vous ?" :

Merci de me poser la question ! Je me sens bien, très tranquille, je sens le soutien de mes joueurs. Je comprends que je suis au PSG, une lumière qui éclaire très fort, je comprends tout le bruit qu'on fait autour. Je comprends qu'on critique l'équipe, nous respectons tous les avis. Est-ce que nous pouvons jouer mieux ? Oui. Est-ce que nous pouvons améliorer certains aspects ? Oui. Mais toute cette lumière et tout ce bruit autour d'un club comme le PSG ne font pas avancer. Les process ne se changent pas avec le bruit de la critique. Nous sommes dans les temps, nous gagnons, nous sommes premiers en L1 avec 11 points d'avance, deuxièmes en C1 mais qualifiés dans un groupe très difficile, contre une équipe comme Manchester City qui travaille depuis cinq ou six ans. Malgré la tempête on ne s'écarte pas de nos idées, on sait qu'après la tempête viendront les beaux jours.

En tout cas, histoire de ramener l'embarcation PSG dans des eaux plus calmes, Mauricio Pochettino et ses homme seraient bien inspirés de l'emporter face à Bruges. Un rappel, sur ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, le PSG reste sur une Victoire, deux Nuls et une Défaite.

PSG - Bruges, émission spéciale sur France Bleu Paris dès 18h10 et jusqu'à 22h avec vous au 01.42.30.10.10 et Miguel Derennes, Pia Clemens, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.