PSG : sans Messi, ni Neymar, mais avec Mbappé pour écarter Lens de la course au titre

Débuter l'année comme elle s'est terminée. Le Paris Saint-Germain, toujours invaincu toutes compétitions confondues, a l'occasion de creuser l'écart sur la concurrence, dimanche. En cas de victoire face à Lens, son dauphin, le club de la capitale compterait 10 points d'avance au classement, un gouffre. Un match en présence des supporters parisien dans les tribunes du stade Bollaert, comme l'a confirmé France Bleu Paris , mais sans quelques une de ses vedettes sur le terrain.

Messi toujours en Argentine, Neymar suspendu

La MNM sera amputé de se son M et de son N. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, ne reviendra au Camp des loges que le 2 ou 3 janvier , a confirmé Christophe Galtier. Quant à Neymar, il a été expulsé contre Strasbourg , après avoir reçu deux cartons jaune, dont un pour simulation. Il est automatiquement suspendu pour le match de Lens. "Ce n'est pas anodin, on connaît leur importance dans notre jeu offensif", rappelle Christophe Galtier. "J'ai une idée assez clair de ce que je vais demander à mes joueurs et comment je vais les positionner. Il faudra obligatoirement trouver de la profondeur. Mes idées sont très clair."

A ces absences, ajoutez celle de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe

Le sauveur Mbappé en éclaireur

Mais le Paris Saint-Germain pourra compter pour ce match de la nouvelle année sur son joyau, Kylian Mbappé . L'international français auteur du but de la victoire contre les Alsaciens, sera le leader d'attaque dimanche, vraisemblablement aux côtés d'une doublette espagnole composée de Carlos Soler et Pablo Sarabia. "Quelle chance nous avons d'avoir un joueur comme ça", salue Christophe Galtier. "Un joueur qui a joué 56 matches et qui marqué 56 buts !" Mais Lens résiste à KM7, puisqu'il n'a toujours pas marqué contre la formation artésienne.

"L'adversaire le plus difficile que nous allons jouer", juge Galtier

Le Paris Saint-Germain reste sur deux matches sans victoire au stade Felix-Bollaert et les Lensois ont remporté leurs huit matches cette saison à domicile. "A l'extérieur, on est pas mal aussi (sourires)", glisse Christophe Galtier rappelant que son équipe est aussi invaincue avec 7 victoires et un match nul, "cette équipe s'améliore saison après saison, mais l'engagement, la nécessité d'imposer des courses à cette équipe pour espérer l'emporter. C'est une affiche, grâce au parcours de Lens, avec une ambiance qui va être extraordinaire. C'est l'adversaire le plus difficile que nous allons jouer."