PSG : Sergio Ramos a repris l'entraînement collectif

Et si Sergio Ramos jouait enfin ses premières minutes avec le PSG avant la fin novembre 2021 !? En tout cas, la fin du calvaire semble se rapprocher pour le Sévillan. Pour rappel, l'ancien capitaine du Real Madrid, l'une des recrues phares du PSG cet été, n'a toujours pas joué la moindre minute avec le club de la capitale. Pire, jusqu'à ce mardi 9 novembre, il n'avait jamais pris part à un entraînement collectif depuis que la saison a commencé.

Pendant plus de trois mois, Sergio Ramos s'est retrouvé en délicatesse avec un mollet. L'Espagnol s'est donc soigné et a fait un travail individuel poussé pour revenir dans le groupe. D'ailleurs nombreux sont ceux et celles qui ont douté d'un possible retour, pensant qu'à 35 ans le corps du Sévillan commençait à dire stop.

Ce mardi matin, le champion du monde 2010 s'est donc entraîné avec Mauro Icardi, Ander Herrera ou encore Juan Bernat explique le journal "Le Parisien". Le défenseur central a ensuite participé une petite opposition face aux jeunes du PSG qui renforcent l'équipe pro en l'absence des internationaux .

Reste maintenant à connaître la date du premier match officiel en compétition pour Sergio Ramos avec le PSG. Certains pensent savoir qu'il jouera ses premières minutes avant la fin novembre. Au PSG, on laisse entendre - comme depuis l'arrivée de Sergio Ramos - qu'il faut prendre son temps sur ce dossier.