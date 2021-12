PSG : Sergio Ramos absent samedi contre Lens

Un match et à nouveau au "frigo" : le défenseur espagnol du Paris Saint-Germain Sergio Ramos ne fera pas le déplacement à Lens, samedi.

Le club a en effet annoncé via un communiqué médical, que le joueur souffre "d'une fatigue musculaire" et qu'il "reprendra l'entraînement collectif dimanche", soit au lendemain de la rencontre de Lens.

L'ancien capitaine du Real Madrid a disputé les 90 minutes contre Saint-Etienne la semaine dernière (3-1).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Neymar, Herrera et Draxler également absents, retours en vue pour Wijnaldum et Kimpembe

Le Paris Saint-Germain a également annoncé les absences - déjà connues - de Neymar, blessé pour au moins six à huit semaines, de Julian Draxler (blessure musculaire) et d'Ander Herrera (blessure au mollet). En revanche, certains joueurs devraient faire leur retour comme Presnel Kimpembe, forfait contre Nice (0-0) à cause d'une gêne musculaire.

Il a repris l'entraînement collectif et son entraîneur Mauricio Pochettino s'est montré plutôt rassurant sur son cas en conférence de presse. Georginio Wijnaldum, également touché et absent face aux Aiglons, était, lui aussi, à l'entraînement collectif de vendredi et postule pour une place dans le groupe qui affrontera Lens, samedi.

Un Paris Saint-Germain qui pourrait effectuer des modifications dans son onze de départ face aux Lensois, "Il y aura des changements", a ainsi prévenu Pochettino lors du traditionnel point presse.