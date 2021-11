PSG : Sergio Ramos est bon pour le service

Sergio Ramos n'est plus très loin d'un retour à la compétition. Le défenseur centrale n'apparait plus dans la case infirmerie du PSG. Son arrivée dans le groupe parisien pourrait se faire dès ce samedi pour la rencontre de la 14ème journée de Ligue 1 face à Nantes à 17h.

Sergio Ramos n'est plus très loin de lancer... enfin sa saison avec le PSG

C'est un petit événement dans la sphère du PSG. Sergio Ramos est enfin apte à évoluer avec l'équipe première. Arrivé en juillet 2021 à Paris, l'ancien capitaine du Real Madrid n'a pas encore joué la moindre minute sous les couleurs du Paris-Saint-Germain.

Dans son point infirmerie hebdomadaire d'avant match (Samedi, Nantes à 17h), le PSG n'indique aucune blessure, ni de mise en retrait de l'international espagnol. Sergio Ramos est donc bon pour le service. En délicatesse pendant plus de trois mois avec un mollet, le défenseur central s'est enfin entraîné pendant toute la trêve internationale avec le groupe professionnel. Les grands débuts avec Paris du Sévillan se rapproche de plus en plus.

Il s’entraîne bien, la progression est bonne.

Lors de son point presse d'avant match, Mauricio Pochettino a eu le droit à plusieurs questions au sujet du possible retour à la compétition de son joueur. Mais impossible de savoir, par la voix de l'entraîneur, si Ramos sera dans le groupe "un joueur peut être disponible mais pas forcément dans le groupe. Tout est une question d'état de forme physique mais il faut aussi connaître l'état du joueur pour aborder la compétition. J'ai un rendez-vous avec le secteur médical ce vendredi après-midi, on avisera à ce moment là au sujet de certains joueurs."

Mais l'entraîneur parisien a ensuite accepté d'être un peu plus précis au sujet de Sergio Ramos qui a repris l'entraînement avec le groupe il y a une grosse dizaine de jours : "Il s’entraîne bien, la progression est bonne. Ces derniers semaines, il a fait trois entraînements avec le groupe. On va analyser pour savoir s’il peut être dans le groupe. Pour un joueur comme Sergio Ramos, un champion du monde, avec ce niveau de compétition, ce n’est pas évident de ne pas jouer mais il montre de la maturité et de la patience pour affronter ces situations."

Kimpembe, Verratti, Neymar et Messi à l'entraînement

Mardi dernier, Presnel Kimpembe et Marco Verratti ont repris l'entraînement collectif, le premier souffrait d'un problème à un ischio-jambier et l'autre à une hanche. Les deux se sont entraînés normalement et pourrait retrouver le groupe même si l'on connait l'extrême prudence de Mauricio Pochettino avec les joueurs en reprise.

Neymar pour sa part qui est rentré blessé aux adducteurs du Brésil et Messi, touché avant la trêve, se sont eux entraînés normalement mais ne sont pas sûrs de jouer demain face au FC Nantes. Seul absent de taille, Gianluigi Donnarumma le gardien qui souffre d'une gastro entérite. Le groupe du PSG pour la rencontre face à Nantes sera dévoilée samedi vers 10h.