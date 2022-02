PSG : Sergio Ramos, la frustration chronique des supporters parisiens

Il fait partie des abonnés de l’infirmerie du Paris Saint-Germain et des loges du Parc des Princes. Le défenseur espagnol Sergio Ramos, actuellement en phase de "réathlétisation", est une fois de plus absent samedi soir pour affronter l'AS Saint-Etienne, lors de la 26e journée de Ligue 1.

Aux abords du camp des loges, un mot revient sans cesse dans la bouche des supporters pour évoquer l’ancien joueur du Real Madrid. "C’est frustrant", se lamente Raphaël au micro de France Bleu Paris. "C’est l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde depuis des décennies. Mais depuis qu’il est chez nous, il ne joue pas, ou très peu." Même analyse pour David : "Il a beaucoup de blessures, c’est dommage, il n’a pas trop servi."

Seulement cinq matches disputés depuis son arrivée

Le champion du monde et double champion d’Europe avec la Roja, quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec la Casa Blanca, n’a disputé depuis son arrivée l’été dernier que cinq petits matches (quatre en Ligue 1 pour un but, un en Coupe de France). Résultat, le défenseur espagnol de 35 ans, apprécié de tous ses partenaires, et malgré un excellent match à Saint-Etienne pour sa grande première, n’a qu’une influence limitée sur le groupe.

"Celui qui souffre le plus et qui est le plus frustré, c’est Sergio. Nous, on essaye de l’aider de la meilleure façon possible", rappelle en conférence de presse l’entraîneur Mauricio Pochettino qui pensait pouvoir installer une concurrence entre Ramos, Kimpembe et Marquinhos. "Nous, on peut l’aider sur le plan psychologique et lui apporter un soutien moral. C’est toujours difficile d’avoir un rôle quand tu un joueur indisponible. La connexion est plus difficile, ce n'est pas évident de ne pas pouvoir cohabiter avec ses partenaires pour avoir un rôle clair."

Absent pour le match de samedi soir, et très certainement aussi pour celui de la semaine prochaine à Nice, Sergio Ramos, qui n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue des champions, est pour le moment un pari raté pour le PSG.