PSG : Sergio Ramos toujours et encore absent

Y-aura-t-il un sergio avant Noël ? Plus les semaines passent et plus on est en droit de se demander si Sergio Ramos va jouer un match avec le PSG en cette année 2021.

Le club de la capitale vient d'annoncer son point médical et le seul joueur à l'infirmerie est l'Espagnol Sergio Ramos. Le. club indique que le défenseur "va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif."

Depuis son arrivée en juillet 2021, Sergio Ramos n'a pas joué la moindre minute avec le Paris-Saint-Germain. Âgé de 35 ans, Ramos a des problèmes avec un genou et aussi depuis plusieurs semaines des soucis avec un mollet.