PSG : "Si on a la possibilité de rencontrer Pochettino, ce sera avec plaisir" confie le président du CUP

Samedi soir au Parc des Princes, aux alentours de minuit, Mauricio Pochettino s'est fait un petit plaisir. L'entraîneur a demandé à son fils de le prendre en photo devant la banderole que le Collectif Ultras Paris a installée dans les gradins pour saluer son retour au club. "18 ans après de retour chez toi… Bienvenue capitaine", voilà ce que l'on pouvait lire sur cette banderole qui a touché l'entraîneur Parisien, comme on peut le voir ici :

Le message du Collectif Ultras Paris a donc fait mouche. Son président, Nicolas Boffredo a expliqué son plaisir de voir Pochettino à la tête du l'équipe première à l'occasion de son passage dans 100% PSG La Tribune.

Le responsable des ultras parisiens a expliqué aussi que le CUP n'avait eu aucune nouvelle de Leonardo suite à leur communiqué de la mi-novembre

"Pas de son, pas d'image, aucun contact n'a été pris. On attend toujours (une rencontre avec Leo). De base, on voulait rencontrer la direction sportive donc aussi l'entraîneur Thomas Tuchel. C'était un peu le but de ce communiqué, qu'il y ait un lien entre le sportif et les supporters. Donc, oui si on a la possibilité de rencontrer Pochettino, ce sera avec plaisir. Comme ça, on parlera du passé, de son époque de joueur avec le PSG et on lui expliquera que quand on va revenir, il va revivre la même ambiance."