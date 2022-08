PSG : "On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant" annonce Christophe Galtier

Ce jeudi, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier a déclaré souhaiter le recrutement d'un attaquant supplémentaire alors qu'Arnaud Kalimuendo est sur le départ pour Rennes et que le PSG ne compte plus sur Mauro Icardi.

Qui va venir jouer avec Neymar et Messi en plus de Mbappé, DSarabia et Ekitike !?

Les suiveurs et supporters du PSG découvrent peu à peu le style direct (et agréable) de Christophe Galtier en conférence de presse. L'entraîneur parisien n'est pas homme à faire de la langue de bois et ce jeudi il a décidé de faire un point sur les attaquants. Du départ de Arnaud Kalimuendo à la situation compliquée de Mauro Icardi jusqu'à l'envie de voir un nouvel attaquant arriver, Christophe Galtier n'a rien éludé.

"Je suis content pour lui"

Dans les heures à venir, Arnaud Kalimuendo va s'engager avec le Stade Rennais. Pour environ 20 millions d'euros, l'international espoirs formé au club est en passe de rejoindre Rennes après un prêt de deux ans à Lens. Malgré une excellente préparation avec Paris cette saison, il était quasiment inéluctable que Arnaud Kalimuendo soit transféré :

Je suis heureux pour lui. Les choses étaient très claires depuis la reprise concernant Arnaud. Il sortait d'une très belle saison à Lens et aspire à avoir un temps de jeu similaire. Ici, cela aurait été difficile. Il s'est très bien préparé pour l'équipe, les matches amicaux, le Trophée des Champions, les premiers matches officiels mais je savais dès le départ qu'Arnaud allait nous quitter, que ce soit à l'étranger ou en France. Il a eu le grand mérite de se concentrer sur sa préparation et il va arriver prêt dans son nouveau club.

"Il est important pour Mauro qu'il se relance"

Autre dossier abordé par Christophe Galtier, celui de "l'indésirable" Mauro Icardi. L'Argentin n'est que l'ombre de lui même au PSG. Il a été placé dans le groupe 2 (groupe de joueurs qui sont priés de partir) et son entraîneur espère également que l'Argentin trouve une porte de sortie. "J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui dire que je voulais encore restreindre le groupe et que je ne voulais pas travailler avec 25 joueurs de champ. Est-ce qu'il a des propositions, des sollicitations, quels sont ses souhaits ? Je ne le sais pas. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons et c'est important pour lui qu'il se relance. _A la fois dans l'intérêt de Mauro et celui du club, ce serait bien de trouver le meilleur compromis pour qu'il puisse exprimer ses qualités (sic ailleurs)._"

Un nouvel attaquant espéré

La semaine dernière Christophe Galtier a annoncé qu'il souhaitait encore 3 renforts mais sans préciser les postes. Ce jeudi, il a affiné son propos puisque clairement il souhaite un renfort en attaque : "On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant, avec un calendrier très chargé jusqu'au 15 novembre plus une Coupe du monde (dans trois mois). Le club travaille énormément et je suis en relation directe avec Luis Campos (le directeur du football), qui lui est en relation directe avec la direction et le président. Il ne faut pas se tromper et ne pas faire n'importe quoi, voir ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n'a aucune garantie et le club ne prendra pas pour prendre et empiler les joueurs. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée".

Avec AFP