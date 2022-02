PSG - Stade Rennais : pour battre Paris, Genesio et Rennes ont la recette, reste à l'appliquer

Le Stade Rennais se prépare à un déplacement périlleux, puisque les hommes de Bruno Genesio affrontent le PSG, leader de Ligue 1, au Parc des Princes ce vendredi (21h). Une 24e journée de Ligue 1 où les Rennais seront toujours privés de Doku, Tait, Gélin et Salin (blessés). Côté parisien, Neymar, Ramos et Herrera sont forfaits pour le match. Mais avant d'affronter Mbappé, Messi et consorts, Rennes a quelques arguments à faire valoir.

Rennes est l'équipe qui a le plus battu le PSG version qatarie

Depuis l'arrivée du Qatar à la direction du PSG, aucune équipe n'a plus battu Paris en France que le Stade Rennais, avec cinq victoires en Ligue 1 (comme Lyon), ainsi que la victoire en finale de coupe de France 2019. Et à l'aller Rennes est devenu la première équipe en Europe à battre le PSG cette saison, et reste à ce jour la seule équipe en Ligue 1 à avoir infligé une défaite au club de la capitale, avec le match remporté 2-0 en septembre dernier au Roazhon Park.

Bruno Genesio détaille la recette pour embêter le PSG : "La solution déjà c'est de faire un match à 100%, voire plus, de nos possibilités, d'avoir un peu de réussite, parce que je me souviens qu'au match aller à 0-0 ils ont ce coup-franc sur la barre qui aurait pu changer le match. Mais on a fait un match quasi parfait dans l'animation défensive et offensive. On a su, à chaque fois qu'on avait le ballon, leur poser des problèmes et jouer notre jeu aussi. On a su aussi bien défendre, il faut beaucoup de choses pour les battre."

Le coach rennais est d'ailleurs l'entraîneur européen à avoir battu Paris version QSI le plus souvent, avec quatre victoires (trois avec Lyon, une avec Rennes) : "Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne les prépare pas différemment des autres matchs en tout cas. J'ai eu certainement aussi la chance d'avoir des joueurs capables de faire des très bons matchs contre Paris. C'est un ensemble de choses, je ne pense pas qu'il y ait de préparation différente entre le match de Paris et les autres matchs. Encore une fois, il faut vraiment beaucoup de circonstances favorables pour créer un exploit là-bas."

On a montré pas mal de fois contre eux que l'on était capables de les mettre en difficulté. - Nayef Aguerd

Du côté de Nayef Aguerd, qui a rappelé son importance dans le collectif rennais avec une performance XXL face à Brest, on dit ne pas craindre cette équipe parisienne plus que de raison : "On le sait, ce sont des joueurs de qualité, ils ont beaucoup de talent. Je ne veux pas parler de l'adversaire mais surtout de nous : on a montré pas mal de fois contre eux qu'on était capables de les mettre en difficulté, surtout au match aller à Rennes. Il faut aller là-bas avec beaucoup de confiance. Il ne faut pas avoir peur de jouer contre eux, même si on sait qu'au Parc ce n'est pas la même équipe, mais on est prêts."

L'an dernier, Rennes avait sombré au Parc des Princes, avec une défaite 3-0 contre un PSG pourtant privé de Mbappé et Neymar. Et une autre statistique peut inquiéter les Rennais avant de jouer le PSG : depuis l'arrivée de QSI, jamais les Parisiens ne se sont inclinés en championnat juste avant un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Mardi prochain, le club de la capitale affronte le Real Madrid dans la compétition.