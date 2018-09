Paris, France

En appel, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a confirmé ce lundi la sanction prononcée contre Kylian Mbappé en première instance : trois matchs de suspension. L'attaquant du PSG avait reçu un carton rouge à Nîmes en Ligue 1 samedi. Il avait été exclu pour s'être fait justice lui-même après un vilain geste de Téji Savanier.

De retour samedi à Nice

L'appel déposé par son adversaire n'avait pas été suspensif, et Kylian Mbappé a déjà purgé deux matchs de suspension (face à Saint-Etienne et contre Rennes). Il lui en reste donc un dernier, et il ne pourra être aligné par Thomas Tuchel face à Reims ce mercredi, pour la 7e journée. Le joueur de 19 ans pourra retrouver les terrains français lors de la 8e journée, à l'occasion de laquelle le PSG se déplace à Nice samedi (17h15).

La sanction contre le Nîmois Téji Savanier a également été confirmée (cinq matches de suspension dont un par révocation de sursis).