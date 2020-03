PSG: Thiago Silva "dans les temps" pour revenir contre Dortmund

Le capitaine du PSG, Thiago Silva, blessé depuis le 23 février, fait son possible pour revenir prêt face à Dortmund le 11 mars prochain. Le défenseur central est en revanche encore trop juste pour aller défier Strasbourg ce samedi pour la 28e journée de Ligue 1.

Le capitaine du PSG, Thiago Silva, touché à une cuisse, est "dans les temps" pour revenir contre Dortmund mercredi, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions, a indiqué ce vendredi son entraîneur Thomas Tuchel. Le défenseur central jugé encore un peu juste est néanmoins dispensé de match, ce samedi, face à Strasbourg, pour la 28e journée de Ligue 1.

"Je suis optimiste. Il est sans douleur aujourd'hui. Il est dans les temps pour revenir", a déclaré le technicien allemand. "Tia prépare complètement le match de mercredi. Il veut absolument le jouer. Maintenant, on doit rester patient. On décidera peut-être mardi ou mercredi matin", a-t-il poursuivi. Pour la Meinau, "c'est trop tôt pour lui, mais il a fait l'entraînement avec nous", a encore dit Thomas Tuchel. Le Brésilien, indisponible depuis deux semaines, restera dans la capitale, tout comme Colin Dagba, Ander Herrera et Eric Maxim Choupo-Moting, tous blessés.