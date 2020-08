PSG : Thiago Silva rejoint Chelsea pour au moins un an

Après huit ans au PSG, Thiago Silva, 35 ans, s'en va. L'ex-capitaine a signé avec Chelsea. Il part avec sept titres de champion de France, six coupes de la Ligue, cinq coupes de France et cinq Trophées des Champions. Il rejoint Chelsea pour un an plus une saison en option.

"Je suis tellement heureux de rejoindre Chelsea, a déclaré Thiago Silva dans un communiqué officiel. Je suis ravi de faire partie de l'équipe enthousiasmante de Frank Lampard et je suis ici pour me battre pour des titres."

Le Brésilien a quitté le club de la capitale dimanche dernier en fin de contrat, après la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1).

Thomas Tuchel souhaitait conserver le défenseur mais le natif de Rio de Janeiro préfère s'en aller découvrir la Premier League après la Ligue 1 et la Serie A.