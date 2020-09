PSG : Thomas Tuchel confirme que Kylian Mbappé est disponible pour le match à Nice

Les bonnes nouvelles ne sont pas légion (*) en ce moment au PSG. Alors quand Kylian Mbappé reçoit le feu vert de la commission covid-19 pour reprendre la compétition, ça redonne le sourire à son entraîneur Thomas Tuchel "La Ligue et les docteurs ont dit qu'il était possible qu'il joue à Nice".

On va discuter, voir s'il se sent bien

Après un protocole covid-19 d'une grosse dizaine de jours, Kylian Mbappé a repris l'entraînement collectif vendredi. D'où une certaine prudence de Thomas Tuchel qui souhaite "protéger" son joueur vedette. Kylian Mbappé n 'est pas sûr de débuter la rencontre face à Nice (Dimanche à 13h). Thomas Tuchel s'est d'ailleurs expliqué "On doit attendre l'entraînement (aujourd'hui samedi). Ça se jouera entre lui et moi. On va discuter, voir s'il se sent bien. On décidera ensuite s'il commence ou finit le match". Vu le contexte et les absences en attaque, Titulaire ou remplçant, Kylian Mbappé fera le plus grand bien au PSG dans ce match important sur la Côte d'Azur.

Nice / PSG, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dés 13h ce dimanhe avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.

(*) Suspensions de Neymar, Paredes, Kurzawa, Diallo et blessure grave de Juan Bernat