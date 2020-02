PSG : l'anniversaire des joueurs de la capitale "n'est pas un manque de respect" aux fans selon Marquinhos

Thomas Tuchel et Marquinhos ont livré deux sentiments bien différents au sujet de la fête d'anniversaire d'Icardi, Di Maria et Cavani. Une soirée qui fait polémique, deux jours après la défaite à Dortmund.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux ! Une grande partie de l'effectif parisien célébrant l'anniversaire de Mauro Icardi, Angel Di Maria et Edinson Cavani, deux jours après la défaite à Dortmund, en 8e de finale de Ligue des champions. Une scène qui n'aurait pas dû être diffusée selon Marquinhos et qui ne rend pas heureux Thomas Tuchel.

Un échange a eu lieu avec les joueurs

"Vous pouvez être sûr, que nous ne sommes pas heureux avec ces images de la fête", a expliqué, ce samedi, l'entraîneur parisien assez agacé. "J'ai été très surpris, mais on a parlé avec l'équipe et ça reste entre nous. Je ne vais pas m'empêcher de donner mon avis à ce groupe" a précisé le coach Rouge et Bleu.

Couper avec le foot

Tout aussi gêné, mais moins en colère que son entraîneur, Marquinhos a lui aussi commenté ces vidéos. "C'est une erreur d'avoir diffusé ces images", affirme le joueur Rouge et Bleu. "L'anniversaire était prévu avant même le match à Dortmund, ce n'est pas une question de résultat et ce n'est surtout pas un manque de respect à nos supporters. C'est un moment pour essayer d'oublier le foot, de passer un moment ensemble, de rigoler, de ne pas penser à l'adversaire, au match, à la tactique", raconte le Brésilien.