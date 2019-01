PSG - Thomas Tuchel fait le point sur son groupe avant la Coupe de France

Paris, France

La nouvelle année n'a pas changé Thomas Tuchel. En 2019, le technicien du PSG est toujours le même, direct et souriant lors de ses conférences presse. Ce samedi, il a pu faire un point complet sur son groupe qui a reprit l'entraînement seulement vendredi. Un groupe qui n'est pas totalement au complet mais ça Thomas Tuchel l'assume "On a dit beaucoup de choses sur les sud-américains qu'ils arrivaient le 7 janvier, mais non, c’est faux. C’est le cas pour Edinson Cavani, mais c’était une négociation entre lui et moi, tout comme Marquinhos, et c’est ma décision. Avec Di Maria et Verratti c’est différent, ils ont des problèmes familiaux qui font qu’ils arriveront eux aussi le 7. Ce sont les 4 seuls à revenir plus tard." Et Thomas Tuchel d'enchaîner "Thiago Silva aurait pu arriver plus tard, mais j’ai discuté avec lui, de la nécessité pour lui de revenir plus tôt car c’est mon capitaine. Enfin, Neymar était parti avant les autres, donc on s’était mis d’accord pour qu’il revienne le 4 janvier. Tout le monde est là, je suis très fier de ça. _Cela montre l'état d'esprit du groupe._"

🎙 Conférence de presse de Thomas Tuchel avant Pontivy GSI - Paris Saint-Germain https://t.co/7XBLuCIbt8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 5, 2019

Pour la rencontre de dimanche soir (20h45) en 32e de finale de Coupe de France face à la GSI Pontivy (N3), Thomas Tuchel a laissé entendre que Thiago Silva ou encore Neymar pourraient être dans le groupe. Jesé de son côté est légèrement blessé, Layvin Kurzawa lui pourrait enfin jouer quelques minutes dès demain en Bretagne. Un dernier entraînement est prévu ce samedi au centre ooredoo.

GSI Pontivy - PSG match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 20h45 avec les commentaires de Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.