PSG : Thomas Tuchel "inquiet" pour la fin du mercato

On ne sait pas si Leonardo regarde en direct les conférences de presse de Thomas Tuchel avant les matchs. Si oui, le directeur sportif a moyennement dû apprécier la sortie du technicien allemand sur le dossier du marché des transferts ce jeudi à la veille de PSG - Angers (21h).

"Je ne sais pas si on va recruter d’autres joueurs"

Le marché des transferts ferme ses portes le 5 octobre au soir (minuit). Pour l'instant, Thomas Tuchel ne voit rien venir. Pas de recrue(s) ou presque, à part les deux gardiens Rico et Letellier plus le latéral droit Florenzi, le PSG n'a pas fait signer les joueurs attendus par le technicien parisien. Un Thomas Tuchel qui a même tiré la sonnette d'alarme, pour lui le PSG est bien parti pour ne pas recruter : "Oui peut-être, c’est la réalité. Honnêtement je ne sais pas si on va recruter d’autres joueurs. On doit attendre." et de poursuivre "Mais oui, on a une équipe réduite. Avec des joueurs qui jouent beaucoup en équipe nationale, le coronavirus et sans préparation, je suis inquiet".

Leonardo implicitement visé...

Il y a une quinzaine de jours, Leonardo avait expliqué qu'il fallait que le PSG vende avant de recruter. Aucun joueur n'est encore parti et donc le PSG n'a pas recruté. Une situation qui agace Thomas Tuchel pour qui la gestion du mercato n'est pas satisfaisante "On va payer le prix en octobre-novembre-décembre-janvier. Je suis inquiet", a expliqué Thomas Tuchel.

Et l'entraîneur d'enchaîner sur le fait que son équipe est moins forte cette saison "C’est la réalité. On peut le dire. On n’a pas la même qualité, pas les mêmes joueurs. Ça ne veut pas dire qu’on va perdre les matchs. Si ça reste comme ça, on ne peut pas demander les mêmes objectifs avec une équipe réduite."

Tendu, Thomas Tuchel a ensuite évoqué la ligue des champions (*) et le fait qu'atteindre la finale sera difficile cette saison "Ce sera plus dur. On ne peut pas demander la même chose. ,Si on regarde Liverpool, ils ont recruté ! Manchester City a acheté deux défenseurs en ayant perdu en quart de finale ! l’Atletico Madrid a pris Suarez…".

Enfin, histoire de parachever ce tir groupé contre... Leonardo et son travail... Thomas Tuchel a glissé un dernier tacle sur les fins de contrat au club "En général, on perd trop de joueurs sans argent… On a eu Rabiot, Kouassi, ça peut continuer avec Draxler, Bernat et Di Maria. C’est pire, car on n’a pas d’argent pour acheter des joueurs après."

Ce n'est pas la première fois que Thomas Tuchel tacle le travail d'un directeur sportif au PSG. Il avait déjà fait ce genre de sortie avec Antero Henrique en janvier 2019.