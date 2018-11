PSG : Thomas Tuchel plutôt optimiste pour Mbappé et Neymar

Paris, France

Voilà une déclaration qui devrait soulager les supporters du PSG. Thomas Tuchel a donné des nouvelles des deux blessés. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le technicien allemand est plutôt confiant pour voir Neymar et Mbappé jouer face à Liverpool, mercredi prochain.

"La chose qui est bien, c'est que ce n'est pas très très grave pour les deux, mais on ne prendra pas de risques pour Toulouse. Ils ne joueront pas demain, mais on a la possibilité qu'ils puissent jouer contre Liverpool mercredi. À ce moment, je pense que c'est possible. Aujourd'hui et à mon avis après avoir parlé avec le médecin et les joueurs, je pense qu'ils pourront jouer."

Pour la rencontre de ce samedi, le PSG devra aussi se passer de Stanley Nsoki.