PSG - Thomas Tuchel tacle les supporters de l'OM

Cela faisait bien longtemps qu'un PSG - OM n'avait pas eu le droit à une petite phrase piquante. Mais après le chambrage des supporters et joueurs marseillais, suite la défaite en finale de Ligue des champions du PSG face au Bayern Munich (1-0). Il fallait bien que quelqu'un réponde au PSG. Surprise, c'est l'entraîneur Thomas Tuchel qui a placé la banderille.

À un peu plus de 24 heures du coup d'envoi de PSG - OM (le 82ème de l'histoire en L1). L'entraîneur allemand du PSG a été questionné sur le fait que les supporters marseillais ont fêté la défaite du PSG en finale de Ligue des champions. Dans un premier temps, il n'a pas voulu répondre avant finalement de dégainer une réponse tranchante : "Si tu n'as que des défaites de ton adversaire à célébrer. C'est que tu n'as rien à célébrer pour toi". L'OM appréciera sûrement ce joli tacle glissé... les fans du PSG, eux, applaudissent déjà la salve.

Quatre joueurs cadres pourraient revenir pour ce match

Lors de sa conférence de presse, Thomas Tuchel a annoncé que 4 joueurs testés positifs au covid-19, il y a un peu moins de 10 jours, retrouvent le groupe. Neymar, Navas, Paredes et Di Maria sont de retour "On doit faire attention car ils n'auront passé que 48 heures avec le groupe" a expliqué Thomas Tuchel. "On verra ensuite s'il y a un intérêt à les faire débuter ou à les faire entrer en jeu. Mais vous imaginez bien que eux veulent jouer, c'est clair". Autre joueur à rejoindre l'effectif à l'entraînement, Alessandro Florenzi, la nouvelle recrue qui va effectuer son premier entraînement avec le PSG. Le latéral droit italien pourrait très bien se retrouver dans le groupe parisien à l'occasion du classique face à l'OM.

PSG - OM, match à suivre en intégralité dimanche à 21h sur France Bleu Paris avec les commentaires de Eric Rabesandratana et Bruno SALOMON, émission présentée par Miguel Derennes.