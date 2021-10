Rennes - PSG : toujours pas de Ramos, ni de Bernat dans le groupe parisien

Le Paris-Saint-Germain va débarquer quasiment au complet en Bretagne. Pour son match de la 9ème journée de L1 prévu à 13h face à Rennes, le leader invaincu ne compte que quatre joueurs absents : Sergio Ramos et Juan Bernat sont toujours en reprise, Julian Draxler et Layvin Kurzawa sont eux annoncés malades.

Dans son point presse d'avant match, Mauricio Pochettino a fait un point sur Ramos et Bernat qui n'ont toujours pas joué la moindre minute avec le PSG cette saison.

Le patient Ramos

L'entraîneur du Paris SG a déclaré qu'il n'y avait pas de date de reprise définie pour le défenseur star Sergio Ramos, blessé depuis son arrivée cet été. "Nous suivons son évolution au jour le jour. Nous espérons qu'il reviendra le plus tôt possible, mais pour le moment, nous ne pouvons pas dire quand", a souligné le technicien argentin.

Avant le match de Ligue 1 à Rennes, le club a annoncé que l'Espagnol de 35 ans poursuivait sa préparation individuelle. L'ancien capitaine du Real Madrid, recruté début juillet, n'a pas disputé la moindre minute, matches amicaux compris, avec sa nouvelle équipe, en raison d'une blessure à un mollet. "Les joueurs blessés vivent de manière décalée par rapport au groupe. C'est difficile de s'intégrer sans pouvoir participer aux entraînements collectifs ou aux matches. Il lui manque ces moments de partage", a remarqué Pochettino.

Long et le chemin pour Bernat

Même s'il a reçu le feu vert médical, le latéral Juan Bernat absent depuis un an d'un an en raison d'une grave blessure à un genou, ne sera pas non plus du déplacement, a indiqué Pochettino. L'entraîneur a d'ailleurs souligné que "C’est une chose d’avoir le feu vert médical, mais c'est une autre d’être dans de bonnes dispositions pour retrouver la compétition".

Rennes - PSG, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 12h55, coup d'envoi à 13h avec Miguel Derennes, Tripy Makonda, Bruno Salomon et on vous attend au 01.42.30.10.10