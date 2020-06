PSG : trois joueurs et un membre du staff ont eu le Covid-19, d'après les tests de dépistage

Le Paris-Saint-Germain révèle que trois de ses joueurs et un membre de l'encadrement ont été contaminés par le coronavirus. "Ils ne sont plus contagieux", selon le club de football parisien, qui a mené des tests de dépistage avant la reprise.

Le Paris-Saint-Germain indique avoir détecté quatre cas de coronavirus "antérieurs" au sein de ses effectifs : trois joueurs et un membre du staff ont été testé positifs, lors de la campagne de dépistage du Covid-19 menée lundi au centre d'entrainement de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Ils ne sont "plus contagieux aujourd'hui", selon le club de football parisien.

Les personnels et footballeurs du PSG ont passé des tests PCR - pour déterminer s'ils sont porteurs du virus en ce moment - et des tests sérologiques - qui détectent la présence d'anticorps dans le sang et permettent de dire s'ils ont été contaminés.

L'identité des joueurs concernés n'a pas été rendue publique. "Ces personnes avaient présenté les symptômes pendant la période de confinement alors qu'elles n'étaient pas en contact les unes avec les autres. Ils ne sont aujourd'hui plus contagieux et reprendront leur programme d'entraînement", précise le champion de France en titre dans son communiqué publié mardi.

Retour sur les terrains jeudi

Après trois mois et demi d'interruption en raison de la pandémie, les footballeurs parisiens passent des examens médicaux et physiques depuis lundi. Ils doivent retourner sur les terrains jeudi, par petits groupes.

Le PSG prépare les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, prévues fin juillet, et le quart de finale de Ligue des Champions, pour le tournoi inédit en août à Lisbonne (Portugal). Le tirage au sort aura lieu le 10 juillet.