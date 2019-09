PSG : trois Parisiens dans la liste des nominés pour l'équipe type 2019 de la FIFA

Paris, France

Un défenseur et deux attaquants aux couleurs Rouge et Bleu pourraient bien se retrouver dans l'équipe type de la FIFA cette année. Le capitaine du PSG, Thiago Silava, la pépite de Bondy, Kylian Mbappé et la star brésilienne Neymar figurent parmi les 55 footballeurs en course pour intégrer le 11 de la saison 2019.

Le World11 est établi grâce aux votes de milliers de footballeurs professionnels à travers le monde. Chaque joueur doit élire un gardien de but, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants. Le FIFA FIFPro World11 2019 sera dévoilée lors de la cérémonie des FIFA Football Awards, le lundi 23 septembre au Teatro alla Scala de Milan, en Italie.

Les trois footballeurs parisiens sont les seuls représentants de la Ligue 1. Pour la première fois depuis 10 ans, les joueurs évoluant dans le championnat anglais sont les plus représentés dans cette "short list".

À noter également, la présence dans la liste de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Dani Alves, qui a rejoint São Paulo cet été.