PSG : troisième Samba Gold d'affilée en vue pour Neymar ?

Jamais deux sans trois ? Neymar, auteur d'une première partie de saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, fait partie des 20 nommés pour le trophée du Samba d'Or, décerné par le site sambafoot.com . Son compatriote Marquinhos figure aussi dans cette liste qui honore, pour sa quinzième édition, le meilleur joueur auriverde évoluant à l'étranger.

Le public et le groupe d'invités spéciaux de l'équipe de Sambafoot, créateur et organisateur du prix, pourront voter pour leurs joueurs préférés (un seul dans chaque catégorie) entre le 3 et le 31 janvier. "les deux groupes de vote auront le même poids", explique l'organisateur.

Des statistiques impressionnantes, malgré un Mondial décevant

Et Neymar, déjà lauréat à cinq reprises, est le grand favori pour conserver ce titre honorifique une troisième année d'affilée. le "Ney" compile en 23 matches toutes compétitions confondues, 17 buts et 13 passes décisives. Lors du Mondial au Qatar, où le parcours du Brésil s'est arrêté brutalement en quarts de finale contre la Croatie, le numéro 10 a égalé le Roi Pelé en inscrivant son 77e but en sélection. les Madrilènes Vinicius et Rodrigo, vainqueurs de la Ligue des champions avec le Real, devraient également figurer en bonne position.

La liste des 20 nommés au Samba d'Or :

1. Alisson (Liverpool - Angleterre)

2. Antony (Manchester United – Angleterre)

3. Bremer (Juventus - Italie)

4. Bruno Guimarães (Newcastle - Angleterre)

5. Casemiro (Manchester United - Angleterre)

6. Danilo (Juventus – Italie)

7. Eder Militão (Real Madrid - Espagne)

8. Ederson (Manchester City – Angleterre)

9. Fabinho (Liverpool – Angleterre)

10. Gabriel Jesus (Arsenal - Angleterre)

11. Gabriel Martinelli (Arsenal – Angleterre)

12. Lucas Paquetá (West Ham – Angleterre)

13. Marquinhos (PSG - France)

14. Neymar (PSG - France)

15. Philippe Coutinho (Aston Villa – Angleterre)

16. Raphinha (Barcelone – Espagne)

17. Richarlison (Tottenham – Angleterre)

18. Rodrygo (Real Madrid - Espagne)

19. Thiago Silva (Chelsea - Angleterre)

20. Vinicius Jr. (Real Madrid - Espagne)